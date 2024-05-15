«МЮ» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча 34-го тура АПЛ начнётся в 22:00

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Сегодня, 15 мая, состоится матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Роберт Джонс. Матч начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 36 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и занимает восьмое место. После аналогичного количества встреч английской Премьер-лиги «Ньюкасл» заработал 57 очков и располагается на шестой строчке.

В нынешнем сезоне английского чемпионата команды ранее встречались в матче 14-го тура. В том противостоянии «Ньюкасл» одержал минимальную победу над манкунианцами благодаря голу нападающего Энтони Гордона.