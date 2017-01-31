Спортивный директор «Интера» не исключает возвращение Коутиньо

Спортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио выразил сожаление в связи с тем, что клуб в своё время расстался с полузащитником Филиппе Коутиньо. Бразильский футболист в данный момент защищает цвета «Ливерпуля».
«За то время, что я работаю в «Интере», продажа Коутинью, наверное, одно из тех решений, которые вызывают наибольшее сожаление. У меня сохранились о нём отличные воспоминания как о футболисте и человеке. Но в те времена он не был готов физически и должен был адаптироваться к игре, отличающейся от футбола в кальчо. Наш клуб теперь имеет сильных владельцев. Поэтому не могу исключить, что в будущем Коутиньо вернётся к нам. Мы всегда можем надеяться», — цитирует Аузилио La Gazzetta dello Sport.
Коутиньо защищал цвета нерадзурри с 2010 по 2013 год.