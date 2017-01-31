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Варга: Иванович может заменить в «Зените» Ломбертса, он сильнее бельгийца

31 января 2017, вторник. 14:07. Футбол
Футбольный агент Шандор Варга прокомментировал возможный переход защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит». По данным СМИ, серб близок к заключению контракта на 2,5 года.

«Иванович – очень качественный футболист. На месте Антонио Конте я бы его не отпустил, но у итальянца своё видение игры. Мы обсуждали с Арсеном Венгером работу Конте перед матчем «Челси» с «Тоттенхэмом», он рад, что у того получается, что он наладил командную игру и «Челси» выигрывает на протяжении 13 матчей. Венгер говорил, что ему было бы приятно, если этот «Челси» побьёт его рекорд. Не получилось. У «Челси» сейчас игра выстроена и отлажена – по каким-то причинам Иванович в неё не вписался. Но я уверен, что Бранислав будет одним из лучших защитников в РФПЛ.

Мне он очень нравится, я слежу за его карьерой, вижу, как он выкладывается в каждом матче. Конечно, отсутствие игровой практики выбивает из колеи, но уверен, что Ивановичу хватит одной игры в «Зените», чтобы показать, чего он стоит.

Иванович может заменить в «Зените» Ломбертса. Как по мне, Бранислав сильнее бельгийца. Мне нравится, как Иванович играет в центре защиты, но он может играть и на фланге. Думаю, что Луческу найдёт ему оптимальное место на поле», — сказал Варга в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Челси Бранислав Иванович Николас Ломбертс Шандор Варга Футбольные агенты
Новости. Футбол
31 января 2017, вторник
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