«Барселона» хотела купить Ляказетта, но он предпочёл остаться в «Лионе»

В летнее трансферное окно «Барселона» была заинтересована в услугах нападающего «Лиона» Александра Ляказетта. Об этом сообщил сам футболист в интервью Canal +.
По словам Ляказетта, «Барселона» хотела приобрести его, однако он предпочёл остаться во французском клубе, понимая, что рассчитывать на постоянную игровую практику в испанском гранде очень сложно.
Ранее приводились слова Ляказетта о том, что летом он хотел бы сменить клубную прописку. В услугах футболиста заинтересован не один европейский клуб.