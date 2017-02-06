На «Крестовском» 22 февраля пройдёт музыкальный фестиваль для 30 тыс. человек

На стадионе «Крестовский» 22 февраля пройдёт музыкальный фестиваль «Радио Зенит», где выступят «Би-2», Баста, бит-квартет «Секрет», «Чайф», «Танцы Минус», 25/17 и The Hatters.
На время фестиваля раздвижная крыша стадиона будет закрыта, на арене будет поддерживаться комфортная температура. Как сообщила пиар-менеджер NCA Дарья Гаськова корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину, на мероприятии будет 30 тыс. зрителей, футбольное поле выкатят и концерт пройдёт на бетонном полу.
Фестиваль станет одним из двух тестовых мероприятий на футбольном стадионе «Крестовский», которые запланированы на февраль. 11 февраля на арене пройдёт мотошоу на 10 тыс. зрителей.