Де Лаурентис: если «Наполи» выбьет «Реал» из ЛЧ, это будет дороже всего сезона

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился ожиданиями от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Первая игра состоится 15 февраля в Мадриде.
«Мы ещё не играли с „Реалом“, но непобедимых команд нет. Всё зависит от обстоятельств. „Наполи“ добился большого прогресса и является единственной итальянской командой, игравшей в Лиге чемпионов семь лет подряд.
Все команды должны бояться своего противника, и, возможно, „Наполи“ сейчас победа даже нужнее, чем „Реалу“. Если „Реал“ пройдёт „Наполи“, но не защитит титул чемпиона ЛЧ, это не будет большой драмой. А вот победа „Наполи“ станет героической. Некоторые игры стоят больше, чем целый сезон. Когда „Наполи“ побеждает „Ювентус“ — это дороже, чем весь сезон. Если мы пройдём „Реал“, это будет стоить дороже всего сезона», — сказал Де Лаурентис в эфире BeIn Sports.