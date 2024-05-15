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Холанд отреагировал на победу «Манчестер Сити» в матче с «Тоттенхэмом»

Холанд отреагировал на победу «Манчестер Сити» в матче с «Тоттенхэмом»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу своей команды в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:0).

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
14 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 51'     0:2 Холанд – 90+1'    

«Было чуть нервно, много эмоций, но мы выиграли. Уже не так и важно, как мы выиграли. Ждём следующий матч», — приводит слова Холанда BBC.

После 37 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 63 очка и занимает пятое место. «Манчестер Сити» после аналогичного количества матчей английской Премьер-лиги заработал 88 очков и располагается на первой строчке, опережая ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на два очка.

В последнем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома сыграет с «Вест Хэмом», а «Арсенал» примет «Эвертон».

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