Холанд отреагировал на победу «Манчестер Сити» в матче с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу своей команды в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:0).

«Было чуть нервно, много эмоций, но мы выиграли. Уже не так и важно, как мы выиграли. Ждём следующий матч», — приводит слова Холанда BBC.

После 37 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 63 очка и занимает пятое место. «Манчестер Сити» после аналогичного количества матчей английской Премьер-лиги заработал 88 очков и располагается на первой строчке, опережая ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на два очка.

В последнем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома сыграет с «Вест Хэмом», а «Арсенал» примет «Эвертон».

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