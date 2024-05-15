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Гвардиола после победы над «Тоттенхэмом» оценил шансы «Манчестер Сити» на чемпионство

Гвардиола после победы над «Тоттенхэмом» оценил шансы «Манчестер Сити» на чемпионство
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:0) высказался о шансах своей команды на чемпионство.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
14 мая 2024, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 51'     0:2 Холанд – 90+1'    

«В последнем матче всё остаётся в наших руках. Теннисисты говорят, что «подача на победу на Уимблдоне», последняя игра, самая трудная. Это происходило в матче с «Астон Виллой». Много-много лет назад то же самое произошло с Серхио Агуэро, который забил на 94-й минуте матча с «Куинз Парк Рейнджерс». Так что эта игра будет такой же. Сейчас я спокоен, сосредоточен на Антонио, Боуэне, Уорд-Проузе», — приводит слова Гвардиолы BBC.

После 37 туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 63 очка и занимает пятое место. «Манчестер Сити» после аналогичного количества матчей английской Премьер-лиги заработал 88 очков и располагается на первой строчке, опережая ближайшего преследователя в лице «Арсенала» на два очка.

В последнем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома сыграет с «Вест Хэмом», а «Арсенал» примет «Эвертон».

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