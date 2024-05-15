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«Реал» побил статистический рекорд клуба 37-летней давности

«Реал» побил статистический рекорд клуба 37-летней давности
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Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Реал» и «Алавес» из Витории. Игра закончилась со счётом 5:0 в пользу мадридцев. Таким образом, эта игра стала для мадридцев 20-й в текущем розыгрыше Ла Лиги без пропущенных мячей. Об этом сообщает Opta Sport.

Испания - Примера . 36-й тур
14 мая 2024, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 0
Алавес
Витория
1:0 Беллингем – 10'     2:0 Винисиус Жуниор – 27'     3:0 Вальверде – 45+1'     4:0 Винисиус Жуниор – 70'     5:0 Гюлер – 81'    

По информации источника, данный результата является абсолютным рекордом «сливочных» в этом турнире. Предыдущее достижение – 19 матчей без пропущенных мячей – было установлено в сезоне-1986/1987.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Во встрече с «Алавесом» ворота «Реала» защищал Тибо Куртуа, отыгравший «на ноль» в каждом из своих трёх матчей Ла Лиги этого сезона. 10 сухих игр записал на свой счёт Андрей Лунин (всего 20), Кепа Аррисабалага не пропустил в 7 встречах из 13.

Отметим, у мадридского клуба будет возможность обновить собственный рекорд в двух оставшихся играх Ла Лиги — с «Вильярреалом» и «Бетисом».

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