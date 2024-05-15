Винисиус высказался о разгромной победе в матче с «Алавесом»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал разгромную победу в матче 36-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (5:0).

«Мне всегда нравилось носить футболку «Реала» и иметь возможность играть для болельщиков. Играть за этот клуб было детской мечтой. Эта победа для многих детей, которые не могут быть здесь. Несмотря на уверенную победу сегодня, мы понимаем, что самая важная игра сезона ещё впереди. Это последний шаг на пути к трофею», – приводит слова Винисиуса Madrid Zone.

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Напомним, «Реал» набрал 93 очка за 36 матчей чемпионата Испании и занимает первое место в турнирной таблице. Также мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия» сыграют в финале текущего сезона Лиги чемпионов УЕФА. Решающий матч турнира пройдёт 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания). Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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