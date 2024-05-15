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«Сделал всё, чтобы он присоединился к «Реалу». Винисиус – об отношениях с Беллингемом

«Сделал всё, чтобы он присоединился к «Реалу». Винисиус – об отношениях с Беллингемом
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о взаимоотношениях в команде с атакующим хавбеком Джудом Беллингемом после разгромной победы в матче 36-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (5:0).

Испания - Примера . 36-й тур
14 мая 2024, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 0
Алавес
Витория
1:0 Беллингем – 10'     2:0 Винисиус Жуниор – 27'     3:0 Вальверде – 45+1'     4:0 Винисиус Жуниор – 70'     5:0 Гюлер – 81'    

«Кто бы что не придумывал, но на самом деле, я – большой фанат Джуда Беллингема. Я сделал всё, чтобы он присоединился к нам. Надеюсь, он сможет забить больше голов и стать лучшим бомбардиром Ла Лиги. У нас с Джудом очень хорошие отношения. Он здесь очень счастлив, как и я», – приводит слова Винисиуса Madrid Zone.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Ранее сообщалось, что оба игрока являются главными претендентами на самую престижную индивидуальную награду сезона-2023/2024 – «Золотой мяч».

Напомним, в текущем сезоне испанского чемпионата Беллингем сыграл в 27 играх, в которых записал в свой актив 19 мячей и шесть голевых передач. На счету Винисиуса 15 голов и шесть результативных передач в 25 матчах.

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