«Сделал всё, чтобы он присоединился к «Реалу». Винисиус – об отношениях с Беллингемом

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о взаимоотношениях в команде с атакующим хавбеком Джудом Беллингемом после разгромной победы в матче 36-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (5:0).

«Кто бы что не придумывал, но на самом деле, я – большой фанат Джуда Беллингема. Я сделал всё, чтобы он присоединился к нам. Надеюсь, он сможет забить больше голов и стать лучшим бомбардиром Ла Лиги. У нас с Джудом очень хорошие отношения. Он здесь очень счастлив, как и я», – приводит слова Винисиуса Madrid Zone.

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Ранее сообщалось, что оба игрока являются главными претендентами на самую престижную индивидуальную награду сезона-2023/2024 – «Золотой мяч».

Напомним, в текущем сезоне испанского чемпионата Беллингем сыграл в 27 играх, в которых записал в свой актив 19 мячей и шесть голевых передач. На счету Винисиуса 15 голов и шесть результативных передач в 25 матчах.

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