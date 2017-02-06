Ватцке: «Боруссия» накажет виновных в беспорядках фанатов максимально строго

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке осудил действия фанатов «шмелей» перед матчем с «РБ Лейпциг» (1:0) в 19-м туре чемпионата Германии.
«Прошло уже два дня после событий, случившихся перед началом и во время матча против „РБ Лейпциг“, но мы всё ещё в шоке от уровня насилия и оскорблений, которые имели место. Я хотел бы поблагодарить фанатов „РБ Лейпциг“ и полицию. Мы изучаем обстоятельства этого недопустимого инцидента и уже выявили некоторых виновных.
Я прошу у вас немного терпения. На следующей неделе мы проинформируем общественность о результатах расследования. Виновные будут наказаны максимально строго. Могу заверить, что мы сделаем всё возможное, чтобы убедиться, что это никогда не повторится», — цитирует Ватцке сайт «Боруссии».
Фанаты дортмундской команды в количестве от 350 до 400 человек пытались остановить автобус с футболистами гостей. Полиция остановила болельщиков, после чего они переключили своё внимание на поклонников «РБ Лейпциг», направлявшихся на стадион. Фанаты «Боруссии» напали на гостевых болельщиков, в том числе на женщин и детей, забрасывая их бутылками и камнями.