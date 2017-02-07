«Зенит» обыграл корейский «Соннам» в контрольном матче

7 февраля «Зенит» в закрытом режиме провёл шестую контрольную встречу в Аликанте, в которой обыграл корейский клуб «Соннам» со счётом 2:1, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Счёт на 40-й минуте открыл Александр Кокорин — форвард обыграл нескольких соперников по пути в штрафную и мощно пробил в девятку ворот корейского голкипера — 1:0. На 50-й минуте корейцы сравняли счёт — полузащитник Ан Сан Хен отправил мяч в дальний угол ворот из-за пределов штрафной. А за 10 минут до конца встречи Джорджевич вывел сине-бело-голубых вперёд, замкнув подачу с углового.
«Зенит»: Бабурин (М. Кержаков, 46), Нету (Каккоев 70), Иванович (Кришито, 46), Чернов (Жирков, 46), Зуйков (Анюков, 46), Юсупов (Маурисио, 46), Эрнани (Могилевец, 58), Цаллагов (Мусаев, 46), Молло, Кокорин (Джорджевич 66), Джорджевич (Лесовой 46; Цаллагов 78).