Кононов: готов рассмотреть вариант со сборной Беларуси

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов сообщил, что готов рассмотреть вариант со сборной Беларуси. До этого 50-летний специалист отказывался от переговоров с национальной командой, так как имел вариант на клубном уровне.
«Ситуация складывается так, что моя клубная карьера может возобновиться не раньше лета. В связи со сложившимися обстоятельствами я готов снова рассмотреть вариант со сборной Беларуси. Сборная — дело очень серьёзное, ответственное, требующее обсуждения с руководством федерации многих вопросов», — цитирует Кононова «Прессбол».