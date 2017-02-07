Касильяс: надо продолжать тренироваться, мою игру рассматривают под микроскопом

Голкипер «Порту» Икер Касильяс поблагодарил за поддержку бывшего защитника «Реала» Мануэля «Маноло» Санчиса. Последний в «Твиттере» выразил восхищение сейвом Касильяса в концовке матча 20-го тура чемпионата Португалии против «Спортинга» (1:2).
«Какой невероятный сейв Икера в эти выходные. Мои поздравления, гений!» — написал Санчис.
«Спасибо большое. Необходимо продолжать усиленно тренироваться, так как люди рассматривают мою игру под микроскопом… Крепко обнимаю!» — ответил Касильяс.
Видео сейва Касильяса можно посмотреть здесь.