Григорян: «Байер» вдохновлён своими идеями, на этих крыльях команда ещё полетает

Российский тренер Александр Григорян высказался о предстоящем финале Лиги Европы сезона-2023/2024, в котором сыграют «Аталанта» и «Байер».

«Байер» наслаждается футболом и не думает о своей победной серии. Мы видим, что он на креативе и вдохновлён игровыми идеями, пока на этих крыльях команда ещё полетает. Но в финале у «Байера» могут быть проблемы, «Аталанта» может постараться погасить соперника в самом корню. Все нападающие итальянского клуба доигрывают в начальной фазе до 40 метров, для мирового футбола это невиданный случай», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, финал Лиги Европы пройдёт на стадионе «Авива» в Дублине, Ирландия, сегодня, 22 мая. На пути к решающему матчу турнира леверкузенский «Байер» обыграл «Карабах» на стадии 1/8 финала, лондонский «Вест Хэм» в четвертьфинале и итальянскую «Рому» – в полуфинале. «Аталанта», в свою очередь, оказалась сильнее лиссабонского «Спортинга», «Ливерпуля» и «Марселя». Отметим, что действующим победителем и абсолютным рекордсменом по числу побед в турнире является «Севилья». Испанская команда выигрывала Лигу Европы семь раз.