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Бекхэм ответил, может ли «Интер Майами» пригласить Клоппа

Бекхэм ответил, может ли «Интер Майами» пригласить Клоппа
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм ответил на вопрос, может ли клуб рассмотреть возможность приглашения на пост главного тренера Юргена Клоппа.

«У нас осталось мало денег», — сказал Бекхэм в подкасте Smartless.

Немецкий специалист возглавил мерсисайдцев 8 октября 2015 года. За это время 56-летний тренер выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

«Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей. Накануне, 20 мая, клуб узнал о назначении на пост главного тренера команды нидерландского специалиста Арне Слота, который начнёт исполнять обязанности с 1 июня 2024 года.

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