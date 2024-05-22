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Бекхэм ответил, может ли «Интер Майами» пригласить Клоппа

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм ответил на вопрос, может ли клуб рассмотреть возможность приглашения на пост главного тренера Юргена Клоппа.

«У нас осталось мало денег», — сказал Бекхэм в подкасте Smartless.

Немецкий специалист возглавил мерсисайдцев 8 октября 2015 года. За это время 56-летний тренер выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

«Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 82 очка за 38 матчей. Накануне, 20 мая, клуб узнал о назначении на пост главного тренера команды нидерландского специалиста Арне Слота, который начнёт исполнять обязанности с 1 июня 2024 года.

Энфилд прощается с Клоппом: