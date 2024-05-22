Тренер «Байера» Алонсо рассказал о подготовке к финалу Лиги Европы с «Аталантой»

Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо рассказал о подготовке к финалу Лиги Европы с итальянской «Аталантой», а также поделился ожиданиями от матча. Встреча состоится сегодня, 22 мая. Команды будут играть на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Начало матча — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Мы ничего не меняли в подготовке. В этом сезоне мы провели 51 матч, мы много раз говорили, и у игроков есть понимание, как именно надо готовиться. Наша задача — выиграть следующие два матча.

Это будет моя первая встреча с Гасперини, и это огромная честь. Обе команды играют по схеме 3-4-3, но мы можем быть гибкими и способны менять тактику.

В «Аталанте» игроки способны на особенные вещи, когда смотришь их матчи, учишься новому, и мы постарались к этому подготовиться. Игровая схема — это картинка, а матч — это кино», — приводит слова Алонсо официальный сайт УЕФА.

«Байер» сыграет в финале Кубка Германии с «Кайзерслаутерном» в субботу, 25 мая. Начало матча — в 21:00 по московскому времени. Напомним, что команда ещё не проигрывала в этом сезоне во всех турнирах. Беспроигрышная серия составляет 51 матч.