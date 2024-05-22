Алексей Миранчук отдал 10 голевых передач за «Аталанту» в 2024 году

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отдал 10 голевых передач в 27 матчах в 2024 году.

Всего за сезон-2023/2024 28-летний футболист сыграл 40 матчей, забил 4 мяча и отдал 12 голевых передач.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн.

По итогам сезона «Аталанта» заняла пятое место в Серии А с 66 очками. Чемпионом Италии стал «Интер» (93 очка).

Сегодня, 22 мая, «Аталанта» сыграет в финале Лиги Европы с «Байером». Встреча на стадионе «Авива» (Дублин) состоится в 22:00 по мск.

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