Пименов — о финале Лиги Европы: «Байер» выглядит совершенной командой

Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался о предстоящем финале Лиги Европы сезона-2023/2024, в котором сыграют «Аталанта» и «Байер».

«Игроки «Байера» на всех позициях выглядят предпочтительнее, чем игроки «Аталанты». Леверкузен сейчас выглядит совершенной командой — без слабых мест. И имеет в составе звезду — Вирца», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, финал Лиги Европы пройдёт на стадионе «Авива» в Дублине, Ирландия, сегодня, 22 мая. На пути к решающему матчу турнира леверкузенский «Байер» обыграл «Карабах» на стадии 1/8 финала, лондонский «Вест Хэм» в четвертьфинале и итальянскую «Рому» – в полуфинале. «Аталанта», в свою очередь, оказалась сильнее лиссабонского «Спортинга», «Ливерпуля» и «Марселя». Отметим, что действующим победителем и абсолютным рекордсменом по числу побед в турнире является «Севилья». Испанская команда выигрывала Лигу Европы семь раз.