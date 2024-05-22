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Пименов — о финале Лиги Европы: «Байер» выглядит совершенной командой

Пименов — о финале Лиги Европы: «Байер» выглядит совершенной командой
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Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался о предстоящем финале Лиги Европы сезона-2023/2024, в котором сыграют «Аталанта» и «Байер».

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игроки «Байера» на всех позициях выглядят предпочтительнее, чем игроки «Аталанты». Леверкузен сейчас выглядит совершенной командой — без слабых мест. И имеет в составе звезду — Вирца», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, финал Лиги Европы пройдёт на стадионе «Авива» в Дублине, Ирландия, сегодня, 22 мая. На пути к решающему матчу турнира леверкузенский «Байер» обыграл «Карабах» на стадии 1/8 финала, лондонский «Вест Хэм» в четвертьфинале и итальянскую «Рому» – в полуфинале. «Аталанта», в свою очередь, оказалась сильнее лиссабонского «Спортинга», «Ливерпуля» и «Марселя». Отметим, что действующим победителем и абсолютным рекордсменом по числу побед в турнире является «Севилья». Испанская команда выигрывала Лигу Европы семь раз.

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