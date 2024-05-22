Гендиректор «Динамо» Махачкала Газизов: мы будем штурмовать РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о выходе команды в РПЛ.

— У нас самая молодая команда, которая идёт в РПЛ не отбывать номер. Мы идём побеждать.

— Как не повторить путь команд, которые выходят в РПЛ и сразу вылетают?

— Я об этом не думаю, знаю, что всё будет хорошо, что мы хорошо сработаем. Более того, мы будем и зарабатывать на продажах! У нас уже плюсовой баланс. Если сегодня начать движение по продажам, то один трансфер на выход всё перекроет. Я уверен, что Махачкала в РПЛ надолго. Если бы я не был уверен, я бы тут не оказался. Мы будем штурмовать РПЛ. У нас есть чёткое понимание, как действовать», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Динамо» досрочно добилось повышения в классе, занимая после 33 туров второе место в Первой лиге с 61 очком.

Интервью с Газизовым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.