«Я хочу играть, чтобы побеждать». Фабрегас — о своей тренерской философии

Ассистент тренера «Комо» Сеск Фабрегас рассказал о своей тренерской философии.

«Я хочу играть, чтобы побеждать. Первое, я поставил перед собой задачу — изменить менталитет. Я сделал идею Луиса Арагонеса о победе и выигрыше своей собственной. Стиль задают игроки, а я подстраиваюсь под характеристики футболистов, чтобы побеждать. Ставить свой стиль выше характеристик игроков — это эгоизм», — приводит слова Фабрегаса Sport.es.

Также Фабрегас добавил, что за несколько месяцев перешёл от команды, играющей в оборонительной схеме 5-3-2, к более амбициозной и прессингующей.

После 38 матчей «Комо» занял второе место в Серии В с 73 очками и напрямую поднялся в высший дивизион чемпионата Италии.

Круговорот фигни и итоги АПЛ. ХиТ#185