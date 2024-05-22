Двукратная обладательница «Золотого мяча» Путельяс продлила контракт с «Барселоной»

Испанская нападающая Алексия Путельяс продлила контракт с «Барселоной». Об этом сообщил официальный сайт испанского клуба.

Отмечается, что срок контракта рассчитан до 30 июня 2026 года, с возможностью продления на третий сезон.

«Путельяс — не только одна из величайших футболисток, когда-либо выступавших за «Барсу», но и просто одна из величайших женщин-футболисток всех времён. Её 189 голов — это самый большой вклад среди всех игроков в дело «Барсы», и теперь у неё есть ещё как минимум два года, чтобы продолжать увеличивать свой потрясающий результат», — написано в заявлении «Барселоны».

За свою карьеру 30-летняя Путельяс дважды выиграла «Золотой мяч», а также в 2023 году стала чемпионкой мира в составе сборной Испании.