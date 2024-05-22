«Ему суждено было стать тренером «Барселоны». Сеск Фабрегас — о работе Хави в Каталонии

Бывший полузащитник «Барселоны», «Челси» и «Арсенала» Сеск Фабрегас оценил тренерскую работу Хави и Хосепа Гвардиолы.

«У меня с Хави хорошие отношения, он очень крутой, и ему суждено было стать тренером «Барселоны». Он знает, что говорит и что делает. Самое главное — это то, как они воспитывают молодёжь академии. Через два-три года мы наверняка вспомним, что Хави протащил этих игроков, они делают хорошую работу на начальном уровне. Хави вносит большой вклад.

Четвёртое подряд чемпионство «Манчестер Сити»? Очень сложно постоянно побеждать, приходится конкурировать с большими клубами. Я восхищаюсь Гвардиолой, он отличный тактик», — приводит слова Фабрегаса Sport.es

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