В Израиле установили новый мировой рекорд по количеству ударов в серии пенальти

Израильский клуб «Димона» обыграл «Шимшон» (2:2, 23:22 пен.) в матче первого раунда плей-офф за выход во вторую лигу Израиля, который состоялся 20 мая. В этой встрече команды побили мировой рекорд по продолжительности серии одиннадцатиметровых ударов. Об этом сообщает книга рекордов Гиннеса.

По информации источника, на двоих команды нанесли 56 ударов по воротам, что является абсолютным рекордом. Ранее самая длинная серия пенальти состоялась в 2005 году, когда «Палас» обыграл «Сивикс» в финале Кубка Намибии (2:2, 17:16 пен.). Тогда команды нанесли 48 ударов по воротам.

Отметим, основное и дополнительное время встречи в матче плей-офф в Израиля. В серии пенальти сильнее оказались футболисты «Димоны», одержав итоговую победу со счётом 23:22.

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