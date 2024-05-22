«Остин» разорвал контракт с экс-игроком «Зенита» Ригони

Официальный сайт футбольного клуба американской МЛС «Остин» объявил, что клуб принял решение отказаться от гарантированного контракта с 31-летним аргентинским вингером Эмилиано Ригони и осуществил его выкуп.

Сообщается, что Ригони больше не будет выступать в качестве назначенного игрока, занимать место в списке основного состава и в списке международных игроков клуба. Кроме того, заработная плата футболиста больше не будет учитываться в бюджете «Остина» на 2024 год.

Аргентинский вингер Эмилиано Ригони выступал за «Остин» с июля 2022 года, в текущем сезоне на его счету один забитый мяч в 11 матчах за клуб. С августа 2017 года по октябрь 2020 года Ригони принадлежал петербургскому «Зениту», за который футболист провёл 62 матча, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.