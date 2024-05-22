Тренер сборной Англии высказался о вызове Люка Шоу, пропустившего 186 дней из-за травм

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о вызове защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу на чемпионат Европы – 2024.

В нынешнем сезоне 28-летний футболист сыграл 15 матчей, пропустив из-за травм 33 матча (186 дней).

«Ему приходится нелегко. Он пропустил много футбола. Тот факт, что он был нашим первым выбором на этой позиции, означает, что мы, возможно, даём ему немного больше времени, чем могли бы. Я бы сказал, что шансов у него мало», — приводит слова Саутгейта ESPN.

В сборную Англии на чемпионат Европы – 2024 в Германии Саутгейт вызвал 11 защитников: это Джеррэд Брэнтуэйт, Льюис Данк, Джо Гомес, Марк Гехи, Эзри Конса, Гарри Магуайр, Джарелл Куанса, Люк Шоу, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Кайл Уокер.

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