Жена Федерико Вальверде отреагировала на завершение карьеры Тони Кроосом

Мина Бонино, жена полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде, высказалась о завершении карьеры полузащитником «сливочных» Тони Кроосом.

34-летний немец завершит карьеру после чемпионата Европы – 2024 в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля.

«Я уничтожена. Лучший игрок в футболе покидает нас, а они этого не понимают», — написала Бонино в своих соцсетях.

Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в июле 2014 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает немца в € 12 млн.

Всего за королевский клуб Кроос провёл 463 матча, забил 28 мячей и отдал 98 голевых передач.

Вместе с «Реалом» полузащитник выиграл четыре чемпионата Испании, один Кубок и четыре Суперкубка Испании, а также четыре Лиги чемпионов, четыре Суперкубка УЕФА и пять клубных чемпионатов мира.

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