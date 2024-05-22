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Реакция лидера «Челси» Коула Палмера на уход Маурисио Почеттино из клуба

Реакция лидера «Челси» Коула Палмера на уход Маурисио Почеттино из клуба
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер отреагировал на новость об уходе аргентинского специалиста Маурисио Почеттино с поста главного тренера лондонского клуба.

«Тренер, спасибо за всё, что ты сделал для меня, и за то, что ты воплотил мои мечты в реальность. Всего наилучшего», – написал в Палмер в одной из социальных сетей.

Напомним, Маурисио Почеттино был назначен на должность главного тренера «Челси» летом 2023 года. За этот период под его руководством «синие» провели 51 матч во всех турнирах, в которых 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение.

По итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Челси» набрал 63 очка и занял шестое место.

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