Осинькин рассказал, связывался ли с ним «Спартак» после отставки Абаскаля

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос, связывался ли с ним московский «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля. Российский специалист заявил, что представители красно-белых ему не звонили.

«Звонили ли мне из „Спартака“, когда СМИ писали об интересе красно-белых ко мне? Я знаю, что эти слухи были. Но нет, из «Спартака» не звонили», — приводит слова Игоря Осинькина «Матч ТВ».

Напомним, после отставки Абаскаля пост главного тренера «Спартака» на временной основе занимал Владимир Слишкович. Позже московский клуб объявил о назначении на эту должность известного в прошлом футболиста Деяна Станковича. Серб подписал с красно-белыми двухлетний контракт.

Осинькин занимает должность главного тренера «Крыльев Советов» с 2020 года. В текущем розыгрыше РПЛ самарцы занимают восьмое место в турнирной таблице за тур до окончания первенства.