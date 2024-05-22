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Дзагоев просмотрел капитана «Войводины» в сопровождении Тошича и Красича

Дзагоев просмотрел капитана «Войводины» в сопровождении Тошича и Красича
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Скаут московского ЦСКА Алан Дзагоев просмотрел 23-летнего полузащитника сербской «Войводины» Деяна Зукича.

Дзагоев побывал на финальном матче Кубка Сербии, в котором встречались «Црвена Звезда» и «Войводина». Отметим, что Алан находился на стадионе с экс-игроками ЦСКА Зораном Тошичем и Милошем Красичем.

Фото: SPORT24

21 мая закончился финальный матч Кубка Сербии между «Црвеной Звездой» и «Войводиной». Встреча завершилась победой «Црвены Звезды» со счётом 2:1.

В нынешнем сезоне Зукич принял участие в 43 матчах «Войводины» во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и семью результативными передачами.

Напомним, Дзагоев играл за ЦСКА с 2008 по 2022 год. За этот период он принял участие в 395 матчах во всех турнирах, в которых отметился 77 голами и 93 результативными передачами.

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