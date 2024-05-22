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Экс-игрок «Челси» Лебёф — об уходе Почеттино: сомневаюсь, что ситуация в клубе наладится

Экс-игрок «Челси» Лебёф — об уходе Почеттино: сомневаюсь, что ситуация в клубе наладится
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Бывший защитник лондонского «Челси» Франк Лебёф высказался о Маурисио Почеттино, который накануне покинул пост главного тренера «синих».

«Жаль. В последних играх сезона «синие» были очень хороши, а сейчас мы просто не знаем, что будет дальше. Мы не знаем, куда продвинемся с этим молодым составом. У меня есть большие сомнения, что в следующем сезоне ситуация будет лучше, чем в завершившейся кампании», — приводит слова Лебёфа Reuters.

Напомним, 21 мая «Челси» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Маурисио Почеттино. Аргентинский специалист был назначен на должность главного тренера «Челси» летом 2023 года. За этот период под его руководством «синие» провели 51 матч во всех турнирах, в которых 27 раз одержали победу, 10 раз сыграли вничью и 14 раз потерпели поражение. По итогам нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Челси» набрал 63 очка и занял шестое место.

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