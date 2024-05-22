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Генич: РПЛ — самый любимый чемпионат, но в этом сезоне футбол радовать не может

Генич: РПЛ — самый любимый чемпионат, но в этом сезоне футбол радовать не может
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Известный российский комментатор Константин Генич недоволен качеством футбола, который демонстрируют команды РПЛ в нынешнем сезоне.

«Это кинокомедия. Мы можем как угодно относиться к своему чемпионату. Он, разумеется, самый любимый, самый родной и самый обсуждаемый. Но вот то, что происходило в этом сезоне с точки зрения футбола, радовать не может», — сказал Генич в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским.

Напомним, после 29-туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 первое место в турнирной таблице занимает московское «Динамо». Команда Марцела Лички опережает идущий следом «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкает «Краснодар», отстающий от бело-голубых на три очка.

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