Холанд дерзко ответил блогеру, болеющему за «Арсенал», после победы «Манчестер Сити» в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд отправил дерзкое сообщение после победы «горожан» в английской Премьер-Лиге блогеру KSI, который является известным болельщиком «Арсенала».

Фото: Скриншот фото из личного архива KSI

«KSI, в этом году у вас тоже всё пошло не так, но это не только негативные новости… Это даже немного позитивно, так что я выпью вот эту бутылку за тебя. Приветствую тебя! Наслаждаюсь этой бутылкой, это потрясающий напиток… приятного вечера!» — приводит слова Холанда Talksport.

Отметим, KSI активно в социальных сетях рекламирует напиток, который держал в руке Холанд.

Напомним, чемпионом Англии по футболу в сезоне-2023/2024 стал «Манчестер Сити». «Горожане» набрали 91 очко. Они завоевали титул АПЛ в четвёртый раз подряд. Вторым стал «Арсенал». На счету лондонского коллектива 89 очков. На третьей строчке финишировал «Ливерпуль» — мерсисайдцы заработали 82 очка после 38 туров АПЛ.

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