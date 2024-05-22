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Газизов рассказал, как Гаджиев после операции приехал к игрокам «Динамо» на костылях

Газизов рассказал, как Гаджиев после операции приехал к игрокам «Динамо» на костылях
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, как президент клуба Гаджи Гаджиев после операции приехал к игрокам на костылях.

«У Гаджиева огромный футбольный и жизненный опыт. Он глыба, олимпийский чемпион, что ещё тут можно сказать. Приведу пример: у Гаджи Муслимовича были проблемы с коленями, ему делали операцию, он чувствовал себя не очень хорошо. И в этот момент в сезоне случилось так, что команда чуть засбоила, припала. Муслимович приехал к команде на костылях, зарядил всех — и это в его-то возрасте! Конечно, это вдохновляет ребят. Выход в РПЛ — достижение всех, без губернатора Сергея Алимовича Меликова это было бы невозможно, но без Гаджи Муслимовича я вообще не могу себе этого представить», — сказал Газизов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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