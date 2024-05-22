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Каманцев — о перспективах VAR в России: скорее внедрим в Первой лиге, чем отменим

Каманцев — о перспективах VAR в России: скорее внедрим в Первой лиге, чем отменим
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Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев объяснил, почему в российском футболе не планируется отказ от системы VAR.

«Это уже данность, которую нельзя отменить, которую нужно развивать. И с помощью вот этих полуавтоматических технологий, которые уже применяются в Лиге чемпионов, мне кажется, негатив уже уходит, в принципе, потому что VAR работает всё быстрее, задержек всё меньше. Думаю, что мы скорее внедрим его в Первой лиге, чем отменим», — рассказал Каманцев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее стало известно, что английский «Вулверхэмптон» выступил за отмену системы VAR в АПЛ со следующего сезона, однако, по данным СМИ, большинство клубов лиги выступает за сохранение системы видеоповторов в судействе. Голосование по этому вопросу пройдёт 6 июня на общем собрании клубов АПЛ.

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