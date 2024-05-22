Защитник «Динамо» Мх — о выходе в РПЛ: поверится, когда поедем играть к ЦСКА и «Зениту»

Защитник махачкалинского «Динамо» Максим Храмцов поделился эмоциями по поводу выхода своей команды в Российскую Премьер-Лигу по итогам текущего сезона.

«Пока не верится. Я думаю, поверится, когда мы куда-нибудь поедем играть — ЦСКА, «Зенит», что-нибудь такое, — тогда будет вериться. Сейчас все эмоции выплеснули вчера, пустые все, но счастливые», — приводит слова Храмцова пресс-служба махачкалинского «Динамо».

За тур до завершения розыгрыша Первой лиги махачкалинское «Динамо» гарантировало себе финиш как минимум на второй строчке турнирной таблицы, гарантирующей выход в РПЛ на следующий сезон. Решающим стало выездное поражение занимающего третье место тольяттинского «Акрона» от тульского «Арсенала» (0:1) 20 мая, после которого красно-чёрные утратили математические шансы отыграть пятиочковое отставание от «Динамо».