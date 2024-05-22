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Чепчугов: не стану восхвалять Набабкина до легенды, но он достоин занять должность в ЦСКА

Чепчугов: не стану восхвалять Набабкина до легенды, но он достоин занять должность в ЦСКА
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Бывший вратарь московского ПФК ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на новость об уходе Кирилла Набабкина из армейского клуба по окончании текущего сезона. По мнению экс-футболиста, Набабкин заслужил занять должность в структуре ЦСКА.

«Мавр сделал своё дело, мавр может уходить. Кирилл Набабкин провёл время в ЦСКА, которое позволило ему стать известным с высокой репутацией. Восхвалять до легенды клуба его не стану, скажу, что он своей игрой достоин оставаться в клубе на должности, которую ему определит руководство. Приготовьте этому парню трапезу. Я же свои годы отдал, меня ни при каких обстоятельствах там не будет. Нужно знать одно: любовь к клубу и болельщикам — навсегда», — сказал Чепчугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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