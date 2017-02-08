«Рома» обновила рекорд клуба, державшийся с 1930 года

«Рома» разгромила «Фиорентину» в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 4:0.
Дубль в составе римского клуба оформил нападающий Эдин Джеко, по одному мячу на свой счёт записали защитник Федерико Фасио и хавбек Раджа Найнгголан.
Эта победа стала для «Ромы» 14-й подряд в домашних матчах итальянской Серии А. Римляне обновили рекорд клуба, который держался 87 лет: в 1930-м году «Рома» выиграла на своём поле 13 матчей чемпионата Италии кряду.