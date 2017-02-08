Кевин-Принс Боатенг: Клопп – лучший тренер мира

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Кевин-Принс Боатенг рассказал об отношении к главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу, с которым он работал в дортмундской «Боруссии».
«Клопп – лучший тренер мира, и я это сразу понял. Он точно знает, когда на тебя нужно надавить и когда успокоить. У него есть всё, что необходимо первоклассному тренеру. Спросите любого из его подопечных, и вам скажут: «Клопп – лучший, я готов умереть за него». При нём даже резервисты чувствуют себя хорошо, поскольку он ко всем относится с почтением и позволяет игрокам почувствовать свою значимость. Он знает, как расположить к себе. В этом секрет его успеха», — цитирует Боатенга The Guardian.