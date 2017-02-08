Лам: осознал, что в следующем сезоне не смогу показывать игру высочайшего класса

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам прокомментировал своё решение завершить профессиональную карьеру. Экс-футболист сборной Германии решил по окончании текущего сезона повесить бутсы на гвоздь, а также отклонил предложение руководства «Баварии» стать спортивным директором клуба.
«У меня был ещё один день, чтобы обдумать своё решение. Хотел бы поделиться с вами некоторыми деталями относительно моего выбора завершить карьеру ближайшим летом. Как и в ситуации, когда завершил карьеру в сборной, я отталкивался от собственных ощущений, когда принял это решение. Для меня как для капитана команды важно всегда показывать игру высочайшего класса, но я осознал, что после этого сезона буду не в состоянии это делать.
Я выступаю за «Баварию» с 11 лет. За исключением двух лет в «Штутгарте», всегда носил футболку этого клуба. Мне очевидно, что в будущем продолжу работать в «Баварии». Однако, прежде чем продолжить работу в клубе в другом качестве, хотел бы взять паузу, чтобы лучше обдумать, как использовать свой опыт в новой роли. Я всегда принимаю решения, тщательно их обдумав.
Сейчас сконцентрирован на оставшихся матчах сезона. Я буду участвовать в них с ещё большей отдачей, понимая, что они являются последними в моей карьере. Мы будем участвовать в 1/4 финала Кубка Германии, в Лиге чемпионов и хотим в пятый раз подряд выиграть Бундеслигу. Нам предстоят большие челленджи в этом сезоне», — написал Лам в своём «твиттере».