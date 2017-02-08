Фабрегас: в футболе всё меньше талантливых ребят и всё больше силачей и бегунков

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился мнением о том, в какую сторону развивается футбол и насколько талантливым игрокам стало сложнее добиваться больших высот.
«В наше время по-настоящему талантливым игрокам сложнее добиваться успеха. Не думаю, что я хорош в физических компонентах — не самый быстрый, не самый сильный, не самый резкий. Чтобы преуспевать, такой игрок, как я, должен быть на шаг впереди игры. Футболистам, которые очень сильны или много бегают, сейчас проще. Я стараюсь развиваться, ведь футбол не стоит на месте. С каждым днём всё меньше талантливых ребят и всё больше — силачей и бегунков», — цитирует Фабрегаса Metro.