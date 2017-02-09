Голы Гомиса и Пайета принесли «Марселю» победу над «Генгамом»

В матче 24-го тура чемпионата Франции «Марсель» на своём поле принимал «Генгам». Встреча проходила на стадионе «Велодром» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Бафетимби Гомис и Димитри Пайет, который забил свой первый гол в Лиге 1 после перехода в клуб из «Вест Хэм Юнайтед» этой зимой.
«Марсель» (36 очков) делит пятое место с «Сент-Этьеном» и «Бордо» в турнирной таблице чемпионата Франции. «Генгам» (31) располагается на девятой строчке.