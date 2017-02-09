«Барселона» готова обжаловать удаление Луиса Суареса в CAS

Руководство «Барселоны» серьёзно настроено на то, чтобы обжаловать красную карточку нападающего Луиса Суареса, полученную им в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (1:1). Уругвайский футболист был удалён на 90-й минуте игры за то, что задел рукой соперника в борьбе за мяч. Сам Суарес и представители каталонского клуба утверждают, что действия не были намеренными.
Сначала «Барселона» попытается опротестовать удаление игрока в федерации футбола Испании (RFEF). Если попытка закончится неудачей, то каталонский клуб подаст апелляцию в RFEF. В случае повторной неудачи «Барселона» обратится в спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), передаёт каталонское издание Diari Ara.
«Барселона» вышла в финал Кубка Испании, где встретится с «Алавесом».