«Мы всегда хотим кого-то удивить». Канчельскис — о назначении иностранца Илича в «Пари НН»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал назначение сербского специалиста Саши Илича на пост главного тренера «Пари НН».

«Мне непонятна ситуация, почему в «Пари НН» привезли иностранца Илича, а не дали поработать российскому специалисту. Надо было дать доработать сезон Антону Хазову, который уже долго в команде. У нас каждый год в высшей школе тренеров выпускается по 10–12 специалистов с лицензией PRO. Но затем очень мало кому удаётся устроиться на работу. Это некрасиво и неправильно.

Все европейские страны пытаются давать тренировать своим специалистам. Те же итальянцы и немцы, а уже потом смотрят на иностранцев. Но у нас всё наоборот. Мы всегда хотим кого-то удивить», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сегодня «Пари Нижний Новгород» объявил о назначении сербского специалиста Саши Илича на пост нового главного тренера команды. На этом посту он сменил Сергея Юрана.