«Оренбург» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

Сегодня, 4 мая, состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». Команды сыграют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступит Евгений Кукуляк. Матч начнётся в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды объявили составы на матч:

Стартовый состав «Оренбурга»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулёв, Перес, Томпсон, Башич, Флорентин, Горбани, Воробьёв, Мансилья.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Констанца, Бабкин, Салтыков, Рахманович, Орозко, Шитов.

После 26 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 26 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. После аналогичного количества игр в РПЛ «Крылья Советов» заработали 40 очков и располагаются на шестой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью со счётом 1:1. В составе «Оренбурга» голом отметился защитник Матиас Перес, в то время как у самарцев мяч на свой счёт записал нападающий Бенхамин Гарре.