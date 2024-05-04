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Максим Деменко оценил работу Мусаева в качестве главного тренера «Краснодара»

Максим Деменко оценил работу Мусаева в качестве главного тренера «Краснодара»
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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением относительно работы российского специалиста Мурада Мусаева в стане «быков».

«Мурад попал в трудную ситуацию. Задача — только первое место. Сейчас команда бьётся, не опустила руки, а, наоборот, догнала «Зенит». «Краснодар» уже мог выйти вперёд с «Крыльями Советов», но не получилось. По крайней мере, Мусаев поднял в коллективе настрой за короткое время. Он задал правильную психологию ребятам. «Краснодар» показывает хороший футбол. Это говорит о том, что тренер действительно преподнёс что-то своё, кто бы что ни говорил», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

Напомним, Мусаев был назначен на должность главного тренера «Краснодара» 14 марта 2024 года. На этом посту он сменил сербского специалиста Владимира Ивича.

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