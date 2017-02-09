О. Кузнецов: никаких избиений не было, Чанов умер от бытовой травмы

Бывший игрок сборной СССР и Украины Олег Кузнецов прокомментировал смерть экс-голкипера советской сборной Виктора Чанова, который ушёл из жизни 8 февраля. Ранее в СМИ была распространена информация о том, что 20 января на Чанова было совершено нападение с избиением, в результате которого он впал в кому.
Чанов – трёхкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. С «Динамо» в 1986 году он стал победителем Кубка обладателей кубков. С 1995 года Виктор начал тренерскую карьеру, в частности, работал тренером в «ЦСКА-Борисфен» и киевском «Динамо».
«Нелепая смерть, от бытовой травмы… Виктор был одним из великих футболистов того времени. Даже у нас на Украине всегда сравнивают либо с Чановым, либо с Дасаевым. Однако он был не только хорошим вратарём, но и человеком. Никаких конфликтов ни в клубе, ни в сборной никогда не было. У меня о нём остались самые приятные воспоминания.
Виктор жил в частном доме. Как-то ночью спускался попить воды и упал. Все домочадцы спали, а утром его тёща нашла уже почти без сознания. Никаких избиений не было. Травма на ровном месте… После этого он лежал три недели в коме. Нам говорили, что если бы даже и вышел из неё, то полноценной жизнью всё равно уже жить не смог бы», — сказал Кузнецов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.