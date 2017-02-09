Пачеко продлил контракт с «Алавесом», но «Реал» может выкупить его

Голкипер «Алавеса» Фернандо Пачеко продлил свой контракт с клубом до 2020 года, сообщает AS.
Прежнее соглашение игрока с клубом было в силе до лета 2018 года. В «Алавесе» очень довольны игрой Пачеко и хотят удержать его в долгосрочной перспективе. Однако не всё зависит от «Алавеса»: мадридский «Реал» имеет право летом выкупить трансферный лист своего бывшего футболиста за € 4 млн.
Пачеко пополнил ряды «Алавеса» летом 2015 года. Один из пунктов контракта между клубами гласит о том, что «Реал» может выкупить права на игрока в течение первых двух лет после его перехода в «Алавес».