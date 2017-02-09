Л. Суарес дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пропустит два кубковых матча из-за дисквалификации, сообщает Sport.es. Судейский комитет Королевского испанского футбольного союза наказал уругвайца за грубые действия в ответном поединке полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (1:1). Таким образом, форвард сине-гранатовых не сможет сыграть в финальном матче Кубка Испании с «Алавесом».
Впрочем, у «Барселоны» ещё остаётся право обжаловать наказание в апелляционном комитете. По неподтверждённым данным, клуб уже готовит протест.
Финальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Алавесом» состоится 27 мая.