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Л. Суарес дисквалифицирован на два матча

9 февраля 2017, четверг. 19:42. Футбол
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес пропустит два кубковых матча из-за дисквалификации, сообщает Sport.es. Судейский комитет Королевского испанского футбольного союза наказал уругвайца за грубые действия в ответном поединке полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (1:1). Таким образом, форвард сине-гранатовых не сможет сыграть в финальном матче Кубка Испании с «Алавесом».

Впрочем, у «Барселоны» ещё остаётся право обжаловать наказание в апелляционном комитете. По неподтверждённым данным, клуб уже готовит протест.

Финальный матч Кубка Испании между «Барселоной» и «Алавесом» состоится 27 мая.
Источник: Sport.es Сообщить об ошибке
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ФК Барселона Луис Суарес
Новости. Футбол
9 февраля 2017, четверг
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